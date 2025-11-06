VIDEO Maraton Medika TV – Valentin Burada, Swiss Clinique: „Estetica este și pentru domni”

Procedurile de estetică nu mai sunt demult preferate doar de femei, astăzi și bărbații doresc să beneficieze de proceduri de înfrumusețare. Cu un portofoliu impresionant de proceduri efectuate și având certificarea calității pe care pacienții au oferit-o, Swiss Clinique este una dintre clinicile care oferă proceduri de estetică și pentru domni.

„5% dintre pacienții care vin la o clinică de estetică sunt bărbați. Sunt tot mai mulți domni care vor proceduri estetice. Suntem o rețea, avem acoperire în 42 de orașe din România. Toți pacienții pot să vină la noi. Ne formăm personalul în propria noastră clinică” susține Valentin Burada, manager Swiss Clinique.

