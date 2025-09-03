VIDEO Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la Medika TV: „Mă simt inconfortabil ca pacienții să-și cumpere medicamente”

Prima ediție a emisiunii „Sistemul Medikal” din acest sezon l-a avut ca invitat pe medicul Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. În dialogul purtat cu jurnalista Eugenia Foarfecă, moderatoarea emisiunui, acesta a explicat că una din problemele pe care le are în prezent sistemul medical românesc este legată de faptul că pacienții internați în spitale, de multe ori, trebuie să-și cumpere singuri medicamentele.

„Mă simt nespus de inconfortabil ca în anul 2025 să spun public că da, există spitale, unde pacienții sunt trimiși să-și cumpere medicamente. Este inacceptabil, este inadmisibil” declarat dr. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Ministrul Alexandru Rogobete a evitat să precizeze în care din spitalele din România se întâmplă cel mai des ca pacienții să-și cumpere singuri medicamentele, precizând că va căuta soluții ca astfel de situații să nu se mai petreacă.

„Nu vreau să dau nume pentru că rolul meu nu este să generez o vânătoare de vrăjitoare. Rolul meu este să identific problemele din sistem, să le spun așa cum sunt. Și le-am spus mereu și să venim cu soluții” a mai spus dr. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

