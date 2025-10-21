VIDEO Navigator de pacienți în România: „În orice sistem medical e nevoie de îndrumare”

Meseria de navigator de pacienți a fost legiferată în România cu aproape 10 ani în urmă. Rolul acestor oameni pentru sistemul medical din țara noastră este esențial, pentru că ajută pacienții să-l înțeleagă și să găsească răspunsuri la problemele pe care le întâmpină pe tot parcursul procesului de diagnosticare a unei boli.

„În sistemul medical, indiferent de țară, ai nevoie de îndrumare când devii pacient. În zona oncologică îndrumarea este rapidă, pentru că timpul trece altfel. SUA au inventat meseria și noi am preluat-o. Am implementat-o în Codul Ocupațiilor din România în 2017-2018. Există un standard ocupațional, există școli de navigație, unde pot ieși navigatorii de pacienți. Nu ne referim doar la oncologie, ci la absolut toate nevoile pe care le-ar putea avea o persoană care trebuie îndrumată în sistemul de sănătate„ susține Victoria Asanache, navigator de pacienți, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Navigatorii de pacienți suplinesc partea de coordonare a pacienților în locul medicilor. Fiind foarte ocupați, medicii nu au timpul necesar de a fi alături de bolnavi astfel încât să-i ajute să dezlege ițele încurcate ale birocrației din sistemul medical românesc.

„Este necesar navigatorul medical pentru că vine în sprijinul pacienților, să-i îndrume. Medicii sunt extrem de ocupați și atunci pacienților le prinde bine să aibă o persoană cu care să discute despre diagnostic. Trebuie să știm de la început ca pacientul să fie navigat în sistemul local de medicină, nu suntem furnizori pentru alte țări„ mai spune Victoria Asanache, navigator de pacienți, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.