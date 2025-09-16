VIDEO Pregătește-ți organismul pentru sezonul rece cu doza corectă de vitamina D3

Rolul vitaminei D3 în organism este foarte important, mai ales în această perioadă în care sistemul imunitar are nevoie de mai multă susținere pentru a face față sezonului rece. Administrarea acestui element esențial pentru buna funcționare a organismului trebuie realizată conform indicațiilor medicale. Putem depăși doza recomandată, doar cu recomandarea specialiștilor.

„Se consideră că undeva între 1000 și 2000 de unități pe zi este o doză optimă. Sunt situații în care este nevoie de o doză mai mare dacă se constată o carență și trebuie să fie corectată cât mai repede, așa cum se întâmplă în cazul sportivilor” susține dr. Șerban Damian, nutriționist sportiv, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Trebuie să ne asigurăm însă de faptul că nivelul de vitamina D3 în organism este optim în orice perioadă a anului, mai ales acum când sezonul rece bate la ușă. Un nivel scăzut de vitamina D3 ne expune la o sumedenie de boli.

„Această lipsă de vitamina D nu are legătură doar cu oasele, are legătură și cu imunitatea. O cantitate insuficientă, te face mai vulnerabil la tot felul de îmbolnăviri. Atunci intervenim mai în forță” mai spune dr. Șerban Damian, nutriționist sportiv, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.