VIDEO Psoriazisul, o boală care afectează tot organismul

Deși o parte din manifestările psoriazuslui au legătură cu pielea, în realitate, specialiștii susțin că este o boală sistemică ce afectează vasele de sânge, inima sau articulațiile. Din păcate, nu există tratament specific, ci doar simptomatic.

„Psoriazisul nu este doar o afecțiune cutanată, are răsunet sistemic. Se asociază cu o inflamație a întregului organism. Când este activă pe piele, înseamnă că își face de cap și în corp. Se asociază cu un status inflamator, acest status pe termen lung va duce la riscuri cardiovasculare crescute. Adică, ateroscleroză accelerată, adică vom depune mai rapid la vârste fragede grăsime pe vasele de sânge, iar asta va duce la o îngustare a lor și la apriția bolilor de inimă, precum infarctul de inimă sau chiar AVC” susține dr. Oana Dabelea, medic dermatolog, Centrul Medical TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Totodată, o altă formă de manifestare a psoriazisului are legătură cu articulațiile. Indiferent de tipul acestora, articulațiile pot fi afectate de psoriazis. Formele sunt destul de severe, pentru că poate deforma zonele articulare pe care le afectează.

„De asemenea, și articulațiile pot avea de suferit. Apare, ceea ce cu toții cunoaștem drept artrită psoriazică. Este o complicație frecventă a unui psoriazis care își simțită prezența de la o vârstă fragedă și își face de cap. Este o reacție violentă a bolii asupra articulațiilor. Poate să afecteze orice articulație din corp, precum cele mici de la mâini și de la picioare, pe care le și deformează. Există așa numita artista mutilans, care va duce la deformarea articulației afectate” mai spune dr. Oana Dabelea, medic dermatolog, Centrul Medical TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.