VIDEO Rolul ecografiei în diagnosticul bolilor ginecologice

Consulturile ginecologice periodice sunt benefice pentru că datorită lor femeile pot descoperi problemele de sănătate pe care le au. Aceste consultații trebuie însoțite și de examenul econgrafic pentru a ști că totul este în regulă. Cel mai adesea, cu ajutorul ecografiei pot fi descoperite fibroame uterine care, la prima vedere, nu pot fi depistate de medic.

„Sunt două elemente importante unul este diagnosticul, iar altul este diagnosticul diferențial. Adică să diferențiem de eventuale alte probleme. Consulutul ginecologic și ecografia și recomand mereu ca un consult ginecologic să fie însoțit de o ecografie de pelvis, nu doar consult fără ecografie. Pentru că aceste fibroame mici sau situate mai mici, nu e obligatoriu ca la consultul clasic să fie depistate de medic. Cu ajutorul explorării ecografice putem vedea dacă există vreun nodul, ecografia e importantă” a explicat dr. Rareș Nechifor, medic primar radiologie – imagistică medicală, invitat la „Doctor Medika”.

Diagnostic diferențiat

După explorarea ecografică, medicul trebuie să facă un diagnostic diferențiat, adică să stabilească dacă formațiunea identificată este fibrom sau are o altă natură, în multe cazuri neoplazică.

„Am văzut că există nodulul, trebuie să facem diferența dacă este fibrom sau orice altceva. Poate fi endometrioză pe uter sau adenomioză… Este ușor de tratat prin embolizare. Iar al treilea element este dacă ne gândim la un cancer de col uterin” mai spune dr. Rareș Nechifor, medic primar radiologie – imagistică medicală, invitat la „Doctor Medika”.