VIDEO Rolul prevenției medicale în gestionarea cazurilor de cancer mamar

Cancerul mamar are o incidență ridicată în România, însă boala poate fi descoperită la timp datorită prevenției medicale. Există programe de screening eficiente, dar pacientele pot sesiza modificările la nivelul sânilor acasă, în intimitate, prin autopalpare.

„Există mulți factori de risc. În ceea ce e privește prevenția, cred că cel mai bine ar fi să vorbim despre conștientizare, adică femeile să fie conștiente că ar trebui să se autopalpeze, ceea ce este o metodă simplu de realizat, dar care poate spune multe despre sănătatea femeii” spune dr. Emoke Palyi Kiss, medic specialist oncologie medicală Clinica Amethyst Cluj, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Rolul imagisticii medicale

Prevenția medicală în cazul cancerului mamar se bazează însă și pe imagistica medicală. Ecografia mamară sau mamografia ajută foarte mult în diagnosticarea problemelor oncologice care pot apărea la nivelul sânilor.

„De asemenea, există metodele de imagistică și care fac parte din protocoalele de screening. Cea mai importantă este mamografia, pe lângă asta mai avem ecografia sau RMN-ul mamar. Nu toată lumea are indicații pentru astfel de investigații. Contează foarte mult istoricul familial, istoricul personal și vârsta” mai spune dr. Emoke Palyi Kiss, medic specialist oncologie medicală Clinica Amethyst Cluj, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.