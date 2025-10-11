VIDEO Să înțelegem neuroplasticitatea și beneficiile ei pentru minte și corp

Neuroplasticitatea este un proces prin care creierul învață să se transforme, generând astfel schimbări semnificative la nivelul întregului organism. Putem stimula efectele neuroplasticității cu ajutorul uleiurilor esențiale. Aromele terapeutice vor ajuta creierul să acceseze acele zone responsabile cu relaxarea și inducerea stării de bine, iar acest efect va fi benefic întregului organism.

„Neuroplasticitatea este capacitatea creierului nostru de a se transforma, de a se adapta, de a învăța lucruri noi, de a le uita și de a le șterge din memorie pe cele vechi și de care noi nu mai avem nevoie și de a activa anumite zone care nu au fost folosite până atunci. În cazul unui AVC, de exemplu, o anumită zonă din creier este disfuncțională și în cazul acesta trebuie să activăm o altă zonă care până în momentul respectiv nu a fost activă. Asta e neuroplasticitatea” susține dr. Angela Laur, medic dermatolog, aromaterapeut – Vivasan România, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.

Neurolplasticitate și uleiuri esențiale

Pentru a se activa, neuroplasticitatea are nevoie de anumiți stimuli, iar mirosul este unul dintre simțurile care ne pot ajuta în acest sens. Specialiștii vorbesc despre faptul că putem produce neuroplasticitate cu ajutorul unor arome puternice, așa cum sunt uleiurile esențiale.

„În momentul în care folosim un ulei esențial se activează o cascadă de reacții, atunci când inhalăm o aromă plăcută sau neplăcută. Practic atunci când s-a produs impulsul și a ajuns în sistemul limbic, se activează și zona de hipotalamus, centru responsabil de amintirile cele mai profunde, dar și hipofiza, zonă responsabilă de producția de hormoni, inclusiv de dopamină și de oxitocină sau serotonină. Și atunci e o explicație de ce eu mă simt bine când eu miros un anumit ulei esențial? Pentru că aroma declanșează această secreție de hormoni, capăt o stare de bine, de detensionare. Corpul meu simte în acel moment că sunt în siguranță. Dacă folosesc periodic acest ulei esențial, fac un gen de ritual din asta, corpul primește răspunsul că totul este bine și atunci se formează aceste căi noi care ne ajută să depășim o traumă” mai spune dr. Angela Laur, medic dermatolog, aromaterapeut – Vivasan România, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.