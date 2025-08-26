VIDEO Sfaturile medicului Lorelei Nassar: „Renunțați la automedicație!”

Automedicația în cazul problemelor stomatologice este o realitate pe care medicii stomatologi o întâlnesc zi de zi în practica de specialitate. Oamenii refuză să vină la cabinet și-și administrează analgezice și chiar antibiotice, în speranța că pot gestiona durerile dentare. În cele din urmă, aceștia ajung la medici, dar de multe ori problemele se agravează.

„Mulți pacienți recurg la automedicație atunci când intervine durerea dentară sau se umflă. Oamenii recurg la analgezice sau antibiotice. Acum chiar dacă antibiotice sunt prescrise cu formulare specifice și este necesar ca pentru problemele stomatologice să vină la medicul stomatolog, mulți oameni se duc la medicul de familie, cer un antibiotic de uz larg și preferă să ia acasă și să nu se prezinte la tratament„ spune dr. Lorelei Nassar, medic chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Prevenția are un rol important

Foarte multe dintre aceste situații pot fi prevenite prin prevenție medicală. Dr. Lorelei Nassar a inițiat un astfel de program preventiv, desfășurat în municipiul București, cu ajutorul Direcției de Sănătate Publică.

„Revin și accentuez necesitatea educației pe scară largă. Am avut discuții cu directorul DSP București, instituție cu ajutorul căreia am inițiat campanii de prevenții în companii partenere și în cadrul școlilor, iar discuțiile noastre au mers în discuția de conștientizare a prevenției” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.