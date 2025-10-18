VIDEO Somnul și sportul, activități esențiale pentru sistemul imunitar

Medicii recomandă să respectăm programul de somn și să facem cât mai multă mișcare pentru o viață echilibrată și sănătoasă. Mai mult, aceste activități joacă un rol semnificativ în buna funcționare a sistemului imunitar. Chiar și copiii au nevoie de somn mult și de mișcare pentru a rămâne sănătoși.

„Organismul chiar crește și odată cu el crește și imunitatea. În primul rând, ca să avem acea imunitate de care avem nevoie, trebuie să dormim acele ore de somn, ceea ce copiii mai măricei de la 4, 5 ani pentru că stau foarte mult pe dispozitive electronice. Și stau și seara pe acea lumină albastră care împiedică secreția de melatonină și îi face să nu mai adoarmă așa de repede. Și își fracturează mult somnul” spune dr. Ana Maria Apostol, medic primar ORL, invitată în cadrul emisiunii „Ne facem mari”.

Beneficiile mișcării

Mișcarea ajută la menținerea sistemului imunitar. Medicii recomandă să facem exerciții fizice în fiecare zi pentru o viață sănătoasă.

„Altă idee ca să creștem imunitatea este să nu mai stăm toată ziua pe scaun. Dacă stăm, sângele în loc să se ducă la creier, care dă comanda să se formeze celulele imunității, stagnează în picioare și stă bine merci acolo. Ar trebui să facem sport și mișcare zilnic. Sportul trebuie făcut zilnic, corpul trebuie pus în mișcare zilnic. O mișcare alertă care să ne dea o stare de bine” mai spune dr. Ana Maria Apostol, medic primar ORL, invitată în cadrul emisiunii „Ne facem mari”.