VIDEO Teama de a naște natural. Medic: „Prea multe informații pot crește anxietatea”

Foarte multe femei însărcinate se tem să nască natural din cauza numeroaselor informații pe care le primesc pe parcursul celor 9 luni, atât din partea altor mame, cât și din informațiile pe care le găsesc pe internet. Medicii recomandă femeilor însărcinate să asculte sfatul specialiștilor și, dacă organismul le permite, să își aducă pe lume copiii pe cale naturală.

„Vorbim în general de frica de naștere, fie că e naturală sau cezariană. Mă gândesc la faptul că mereu a existat această frică. Când femeia află că e însărcinată, bucuria vine însoțită și de temeri” spune dr. Alina Pleșoianu, medic primar obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Prea multe informații cu privire la momentul nașterii pot amplifica stările de anxietate ale viitoarelor mămici. De aceea, medicii recomandă informarea cu măsură și doar din surse avizate, așa cum sunt specialiștii.

„Este adevărat că în secolul nostru pacientele și mămicile au acces la informație mai mult decât înainte și ele se pot informa. Pot intra în contact cu alte mămici care au avut fiecare experiențele ei, lucrurile acestea pot fi bune, dar anxietățile lor pot să crească„ mai spune e dr. Alina Pleșoianu, medic primar obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Pe de altă parte, nașterea naturală este atent monitorizată de medici, iar durerile specifice pot fi atenuante cu medicație analgezică.

„Transmitem pacientelor însărcinate că în secolul nostru există această posibilitate de a controla durerea în timpul travaliului cu medicamente specifice. Această analgezie se poate face la cererea pacientei, dacă sunt paciente care doresc să nască natural„ a explicat dr. Alina Pleșoianu, medic primar obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.