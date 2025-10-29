VIDEO Terapii moderne și tehnologie pentru scăderea mortalității provocată de cancerul de sân

Dezvoltările din medicină au dus la scăderea mortalității provocată de cancerul de sân. Chiar dacă incidența este în continuare ridicată, speranța de viață s-a îmbunătățit vizibil pentru că medicii utilizează astăzi metode de diagnostic moderne și tratament țintit.

„Deși frecvența cancerului de sân crește de la an la an, totuși datorită depistării precoce, a aparatelor moderne care sunt acum, mijloacelor mai multe de a le depista, dar și datorită unui tratament eficient și țintit, mortalitatea prin cancer de sân a scăzut conform statisticilor realizate din 1980 și până în 2022. Iată, deci, că în 40 de ani s-a reușit să se scadă mortalitatea prin acest tip de cancer” susține dr. Adriana Cojocaru, medic primar radiologie imagistică medicală, Centrul Medical Neolife, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Tehnologia ajută astăzi la diagnostic precoce, astfel încât cancerul de sân să fie depistat în faze incipiente. De aceea, medicii recomandă pacientelor să meargă la controale periodice pentru a ști cum evoluează starea lor de sănătate.

„Pledez pentru investigații medicale, pentru că cancerul de sân este cel mai frecvent cancer la femei și pentru că dintre toate cancerele care apar la femei are totuși o mortalitate ridicată. Cu cât îl depistă mai devreme, cu atât cresc șansele de vindecare„ mai spune dr. Adriana Cojocaru, medic primar radiologie imagistică medicală, Centrul Medical Neolife, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.