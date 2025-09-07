VIDEO Tipurile de atașament și importanța lor în relații

Fiecare relație este influențată de un anumit tip de atașament. Acest atașament reprezintă o parte din moștenirea emoțională pe care partenerii, în viața de adulți, o aduc cu ei în respectiva relație. Toate aceste atașamente influențează relația și, implicit, traiul în comun al partenerilor.

„Atașamentul este ca o strategie de relaționare, în raport cu figurile de atașament, în primii 3 ani de viață. Unul dintre atașamente este cel evitant, în care copilul simte că nu e conținut emoțional, că mama nu-i împlinește nevoile. Ca adult, mai târziu, când simte apropiere se simte sufocat, pentru că a învățat din copilărie că funcționează pe această distanță emoțională. Cu cât partenera se va apropia mai mult de el și de obicei partenera are un atașament anxios sau dezorganizat. În astfel de situații, partenerul începe să se retragă pentru că se teme că pierde, deoarece el asta învățat că dacă va veni, urmează ceva rău” susține Roxana Niciev, psiholog, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.

De asemenea, psihologii vorbesc și despre atașamentul anxios. Se dezvoltă mai ales în cazul persoanelor care au tendința de a-și sufoca partenerul sau partenera de viață.

„Atașamentul anxios apare atunci când copilul simte o agitație, o teamă de abandon. Că mama funcționează pe sistemul acum te iubesc-acum nu. La maturitate, persoanele care au astfel de atașament vor tinde să fie sufocante, presante, se vor agăța de relație. Vor fi dependenți. Au nevoie tot timpul de validare” susține Roxana Niciev, psiholog, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.

Totodată, psihologii vorbesc și despre atașamentul dezorganizat, stare emoțională care, cumva, reprezintă o combinație a celorlalte tipuri de atașament descrise în rândurile de mai sus.

„Atașamentul dezorganizat, cel mai fragil dintre toate. Avem cumva o tendință de evitare a apropierii, dar se simte și mult pericol pentru că în copilărie au fost multe abuzuri emoționale. Apoi când va simți apropiere se va retrage, dar când va simți respingere se va duce către un abuzator, de cele mai multe ori” a mai spus Roxana Niciev, psiholog, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.