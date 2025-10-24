VIDEO Vezi aici ce pățești dacă fumezi și ți-ai pus recent implanturi

Fumatul este un factor de risc semnificativ în numeroase afecțiuni. Din cauza țigărilor și sănătatea orală are de suferit. Medicii stomatologi susțin că persoanele care și-au pus recent implanturi riscă să aibă probleme din cauza faptului că fumatul întârzie vindecarea zonelor unde au fost montate implanturile.

„Fumatul îngreunează procesul de vindecare. Unii fumători nu pot renunța la țigări, dar sfatul meu pentru ei este să reducă din ele. Este un proces destul de îndelungat să încerci să te lași de acest viciu” susține dr. Daniel Răpcău, medic stomatolog cu competențe în implantologie orală, fondator Radent Estetique & Implants – Arad, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Medicul Daniel Răpcău susține faptul că discuțiile pe care le-a purtat cu pacienții fumători au fost în mare parte constructive, iar unii dintre ei au reușit să renunțe la fumat.

„Am reușit să motivez câțiva pacienți, unul s-a lăsat de tot și a devenit foarte conștiincios. Iar dacă se întâmplă să aibă nevoie de consultații înainte de programări, vine către noi și este interesat” mai spune dr. Daniel Răpcău, medic stomatolog cu competențe în implantologie orală, fondator Radent Estetique & Implants – Arad, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.