VIDEO Vezi aici ce pățești dacă fumezi și ți-ai pus recent implanturi

FacebookEmailWhatsApp

Fumatul este un factor de risc semnificativ în numeroase afecțiuni. Din cauza țigărilor și sănătatea orală are de suferit. Medicii stomatologi susțin că persoanele care și-au pus recent implanturi riscă să aibă probleme din cauza faptului că fumatul întârzie vindecarea zonelor unde au fost montate implanturile.

„Fumatul îngreunează procesul de vindecare. Unii fumători nu pot renunța la țigări, dar sfatul meu pentru ei este să reducă din ele. Este un proces destul de îndelungat să încerci să te lași de acest viciu” susține dr. Daniel Răpcău, medic stomatolog cu competențe în implantologie orală, fondator Radent Estetique & Implants – Arad, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Medicul Daniel Răpcău susține faptul că discuțiile pe care le-a purtat cu pacienții fumători au fost în mare parte constructive, iar unii dintre ei au reușit să renunțe la fumat.

„Am reușit să motivez câțiva pacienți, unul s-a lăsat de tot și a devenit foarte conștiincios. Iar dacă se întâmplă să aibă nevoie de consultații înainte de programări, vine către noi și este interesat” mai spune dr. Daniel Răpcău, medic stomatolog cu competențe în implantologie orală, fondator Radent Estetique & Implants – Arad, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Categorii: Știri, Video
Tags: , , , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Cum să mănânci paste în fiecare zi fără să te îngrași
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro