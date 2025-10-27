Vitaminele care întăresc organismul în sezonul rece

Pe măsură ce sezonul rece se apropie, organismul are nevoie de un sprijin suplimentar pentru a face față schimbărilor de temperatură și lipsei de lumină naturală. Imunitatea este mai solicitată, energia scade mai repede, iar sinteza unor vitamine esențiale este afectată. Specialiștii recomandă o alimentație echilibrată și, în unele cazuri, suplimente care să ajute la întărirea organismului.

Vitamina D, cunoscută drept „vitamina soarelui”, are un rol esențial în menținerea sănătății oaselor și a sistemului imunitar. În sezonul rece, expunerea redusă la soare determină scăderea nivelului acesteia în organism. Peștele gras, ouăle și produsele lactate pot contribui la aportul necesar, însă medicii atrag atenția că, de multe ori, este nevoie și de suplimente administrate la recomandarea specialistului, susțin medicii Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara.

Vitamina C este un alt aliat important al organismului în sezonul rece. Aceasta contribuie la întărirea imunității, protejează celulele de stresul oxidativ și ajută la formarea colagenului, esențial pentru sănătatea pielii și a vaselor de sânge. Citricele, cătina, ardeiul gras și măceșele sunt surse naturale bogate în vitamina C, iar suplimentele pot fi utile în perioadele solicitante.

Complexul de vitamine B ajută la combaterea oboselii și a stresului specific sezonului rece. Aceste vitamine contribuie la transformarea alimentelor în energie, susțin buna funcționare a sistemului nervos și mențin echilibrul psihic. Sursele naturale includ cerealele integrale, carnea slabă, ouăle și leguminoasele.

Vitamina A are un rol important în menținerea sănătății pielii, a mucoaselor și a vederii, fiind una dintre liniile principale de apărare ale organismului. Morcovii, dovleacul, ficatul și untul sunt alimente care o conțin în mod natural, iar suplimentele trebuie luate doar la indicația medicului.

Specialiștii mai subliniază și importanța mineralelor zinc și seleniu, care acționează împreună pentru a susține imunitatea și a proteja celulele de stresul oxidativ. Acestea se găsesc în fructele de mare, ouă, nuci braziliene și semințe de dovleac.

Nu în ultimul rând, acizii grași Omega-3 joacă un rol esențial în reducerea inflamațiilor, mențin sănătatea inimii și a creierului și contribuie la o stare emoțională stabilă. Aceștia pot fi obținuți din pește gras, semințe de in sau suplimente cu ulei de pește.

O alimentație variată, bazată pe produse naturale și, la nevoie, completată cu suplimente recomandate de medic, poate ajuta organismul să rămână puternic și echilibrat pe tot parcursul iernii.