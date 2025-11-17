Ziua Internațională a Prematurității: 218 copii născuți prematur la SUUB

Spitalul Universitar de Urgență București susține că, de la începutul anului și până în prima zi a lunii noiembrie, în cadrul unității medicale s-au născut prematur peste 200 de copii.

Informațiile au fost făcute publice în contextul Zilei Internaționale a Prematurității. Cel mai mic copil adus pe lume s-a născut înainte de 6 luni și a cântărit la naștere 500 de grame.

„La Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti marcăm Ziua Internaţională a Prematurităţii într-un mod special. Mămici şi copii născuţi prematur la SUUB au sărbătorit momentul într-o atmosferă de poveste. Tema acestei zile: «Incubatorul cu amintiri»” susțin oficialii SUUB.

Numărul de prematuri de la SUUB a atins o medie de 16%, mult mai mare decât media naţională, pentru că aici vin, prin transfer, toate cazurile grave.

La Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, de la începutul anului şi până la 1 noiembrie au fost aduşi pe lume 1.316 de nou-născuţi, dintre care 218 au fost prematuri, notează News.ro.

 

