Maraton Medika TV și Profit.ro: De ce sistemul privat este cu un pas înaintea sistemului public de sănătate

Chiar dacă, în ultimii ani, spitalele publice au făcut demersuri pentru modernizare, inovația din sistemul de sănătate Românesc apare tot în cazul clinicilor private. Specialiștii în domeniu dau vina pe birocrația care dă peste cap încercarea spitalelor publice de a ține pasul cu evoluția impusă de privați.

„Noi împreună cu furnizorii de stat, noi creăm sistemul. Este un singur sistem, format din două entități. Furnizorii de stat și cei privați. Și în cazul furnizorilor de stat s-au făcut multe investiții și s-au îmbunătățit mult lucrurile, diferența dintre furnizorii de sta și cei privați este că, fiind în spatele lor investitori privați care au putut să ia decizii rapide, s-au dezvoltat mai rapid și s-au ținut de niște planuri de investiții” susține Cristian Hodoboc, președintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private.

Mare problemă a sistemului public de sănătate este însă birocrația. Orice demers în direcția modernizării este pus în așteptare din cauza problemelor generate de birocrație.

„La stat, fiind bâlbâielile acestea administrative și birocratice, acest sistem de a dota și de a moderniza este blocat” mai spune Cristian Hodoboc, președintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private.