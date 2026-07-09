Maraton Medika TV și Profit.ro: Șerban Semeniuc, Rețeaua de Sănătate Regina Maria: Pacientul are nevoie de susținere

FacebookEmailWhatsApp

Modificările legislative din sistemul medical bulversează pacienții. Pe lângă teama de boală, oamenii se tem că nu pot face față sistemului medical. De aceea, această paradigmă trebuie modificată.

„Pacientul intră în panică și e greu de scos din această situație. Pacientului îi este greu să înțeleagă. Trebuie să-i dăm confort. Confortul se dă prin date și cifre clare. Pacientul trebuie să aibă încredere că atunci când intră la medic, nu e doar medicul, e o întreagă rotiță care se învârte în jurul medicului. Pacientul are nevoie și de serviciu medical și de acea discuție medic-pacient” susține Șerban Semeniuc, director Legal&Corporate Affairs, Rețeaua de Sănătate Regina Maria.

Categorii: Exclusiv, Maratoanele Medika TV
Tags: , , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

De ce nemulțumirea continuă chiar și după ce am slăbit. Andrada Popa, fostă campioană la tenis, a explicat de ce kilogramele nu sunt întotdeauna problema EXCLUSIV
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro