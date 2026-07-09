Maraton Medika TV și Profit.ro: Șerban Semeniuc, Rețeaua de Sănătate Regina Maria: Pacientul are nevoie de susținere

Modificările legislative din sistemul medical bulversează pacienții. Pe lângă teama de boală, oamenii se tem că nu pot face față sistemului medical. De aceea, această paradigmă trebuie modificată.

„Pacientul intră în panică și e greu de scos din această situație. Pacientului îi este greu să înțeleagă. Trebuie să-i dăm confort. Confortul se dă prin date și cifre clare. Pacientul trebuie să aibă încredere că atunci când intră la medic, nu e doar medicul, e o întreagă rotiță care se învârte în jurul medicului. Pacientul are nevoie și de serviciu medical și de acea discuție medic-pacient” susține Șerban Semeniuc, director Legal&Corporate Affairs, Rețeaua de Sănătate Regina Maria.