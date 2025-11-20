Alexandru Rogobete, despre cel mai mare control din România: Lucrurile nu sunt în regulă VIDEO

După tragedia de la Constanța, când o tânără care a născut la o clinică privată din Constanța și a murit câteva ore mai târziu la Spitalul Județean Constanța, Ministerul Sănătății a decis să verifice toate clinicile și cabinetele medicale privată din țară.

„După tragedia de la Constanța am ajuns la concluzia că nu știm cum stăm, asta e realitatea și atunci am dispus cel mai mare control de după Revoluție, făcut de Minister și INSP. Am dispus controlarea tuturor cabinetelor și clinicilor care au cel puțin o sală de operație” a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, invitat la Medika TV.

Controlul încă nu s-a încheiat, dar datele preliminarii arată că, până acum, 20 de clinici private au fost închise, iar alte 30 au primit sancțiuni.

„Controlul este imens, voi da câteva date preliminarii. Peste 20 de clinici au fost închise, peste 30 de clinici au fost amendate. Lucrurile nu sunt în regulă așa cum ni se prezenta că totul este perfect și că de ce trebuie să fac controale„ a mai spus Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Oficialul a dat detalii și cu privire la problemele pe care echipele de control le-au descoperit până acum.

„Cea mai des întâlnită problemă a fost cela legată de nerespectarea normativelor cu privire la infrastructură… Spații inadecvate, minimul necesat de echipamente și lista continuă” a mai adăugat ministrul Sănătății.