Policonsumul de substanțe interzise, o problemă greu de gestionat de către medici VIDEO

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Astăzi, persoanele consumatoare de substanțe interzise nu se limitează doar la una singură. Medicii vorbesc despre policonsum de substanțe, iar acest comportament este foarte riscant pentru viața consumatorilor.

„Problema a luat o amploare. Dacă problema adicțiilor, în trecut, era concentrată doar într-o singură direcție, așa cum este alcoolul, în timp, această problemă a generat fenomenul uzului de substanțe. Dacă în urmă cu 20 de ani se referea doar la o singură substanță, la momentul actual putem spune că a explodat policonsumul. Adică oferta a crescut mult pe piață, pentru că au apărut multe substanțe noi” susține dr. GEORGE STERCU, medic primar psihiatru – Sp. Clinic de Psihiatrie “Al. Obregia”, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Policonsumul se referă la un cocktail de substanțe interzise pe care consumatorii le preferă.

„Persoanele dependente nu mai folosesc o singură substanță și apar cu multe dependențe asociate” mai spune dr. GEORGE STERCU, medic primar psihiatru – Sp. Clinic de Psihiatrie “Al. Obregia”, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Categorii: Știri, Video
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