Sportul și alimentația, echipa potrivită VIDEO

Mișcarea are multe beneficii pentru organism, mai ales în cazul copiilor. Totuși, mișcarea trebuie susținută și cu un regim alimentar potrivit, din care să nu lipsească alimentele sănătoase și hidratarea.

„Un sportiv sau un copil care face un sport de performanță este diferit de un copil care e sedentar. Nevoie sunt mari din punct de vedere energetic și al nutrienților. Baza este aceeași. Este nevoie de mese regulate, cu alimente sănătoase și de multă hidratare” explică dr. Șerban Damian, medic sportiv, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

În cazul sportivilor de performanță situația este diferită doar din punct de vedere al cantității alimentelor. În rest, regula cu privire la calitatea lor rămâne neschimbată.

„Dacă ne ducem în zona celor care fac sport de performanță. Diferența este cantitatea de energie” mai spune dr. Șerban Damian, medic sportiv, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.