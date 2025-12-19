Antreprenor de succes prin creșterea capacității cognitive VIDEO

Orice antreprenor caută soluții pentru a-și crește productivitatea, dar vrea și timp mai mult pentru el. Totul depinde însă de capacitatea cognitivă și de cât de eficientă este. Institutul BrainMap pune în practică o metodă de scanare a creierului ce permite îmbunătățirea capacității cognitive.

„Un antreprenor vrea să fie productiv și să-i mai rămână timp și pentru el. De fapt, toți vrem să fim productivi și să facem în 10 ore tot ce ne-am propus, dar să avem timp și pentru noi. Antreprenorii de asta se plâng că nu le mai rămâne timp și pentru ei” susține Alina Robu, terapeut Neurofeedback și co-fondatoare Institutul BrainMap, invitată la emisiunea „Sistemul Medikal”.

Soluția o reprezintă o metodă de scanare în profunzime a creierului, prin care sunt observate în imagini toate ariile pe care creierul le conține.

„Le facem o scanare de tip electroencefalogramă de tip calitativ și cantitativ, scanăm creierul, vedem cum funcționează rețelele neuronale, din punct de vedere electric, și vedem cum funcționează tot în creier. Dacă rețele sunt suprasolicitate noi vedem asta, și-i ajutăm” mai spune Alina Robu, terapeut Neurofeedback și co-fondatoare Institutul BrainMap, invitată la emisiunea „Sistemul Medikal”.

Decizii dificile, mult mai ușor de luat

Cu ajutorul imaginilor scanate, pot fi observate ariile care nu sunt în concordanță, iar aceste deficiențe pot fi remediate. Această metodă i-ar putea ajuta pe manageri să poată lua decizii și în situațiile limită.

„Una dintre preocupările managerilor este de a lua deciziile la momentul respectiv și sunt puși în ipostaza de a decide rapăid. Dacă privim în profunzime ajungem la concluzia că atunci când luăm decizii este important cortextul prefrontal, dar decizia în sine nu este doar o decizie rațională, tot timpul este implicată și emoția. Este important ca manager să fii în contact cu emoțiile să le dai voie să fie și să mergi mai departe” spune Alina Diana Nemeș, terapeut Neurofeedback și co-fondatoare Institutul BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.