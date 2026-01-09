Avantajele mai puțin cunoscute ale implanturilor dentare VIDEO

Revoluție în stomatolgie: Implanturi pe loc
Implanturile dentare reprezintă cea mai mare descoperire în materie de reabilitare orală. Iar beneficiile pe care le au asupra organismului sunt multiple.

„Incontestabil, plasarea implanturilor dentare și reabilitările dentare cu ajutorul lor îmbunătățesc foarte mult calitatea vieții” spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie – Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”.

Mai mult, tehnologia implanturilor dentare este astăzi trecută pe lista procedurilor care pot avea ca efect menținerea longevității.

„La această oră se discută foarte mult de acțiuni legate de longevitate. Implanturile dentare realizareză acest lucru, pentru că redau un suport benefic mușchilor. Datorită acestui lucru fac ca și șanțurile periorbitale și implicit ridurile să se diminueze, redând stima de sine” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie – Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”.

