Numărul infecțiilor West Nile, în creștere. 46 de cazuri noi și două decese

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În perioada 3 iunie – 25 august, la nivel național, au fost raportate 46 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. 

În funcţie de unitatea teritorială de expunere, cazurile au fost înregistrate în judeţele Argeş (1), Bihor (1), Botoşani (1), Călăraşi (4), Cluj (1), Galaţi (1), Giurgiu (4), Harghita (1), Ialomiţa (2), Iaşi (1), Ilfov (4), Mureş (1), Satu Mare (1), Suceava (2), Vaslui (1) şi municipiul Bucureşti (20).

Specialiștii recomandă purtarea unei îmbrăcăminți adecvate și evitarea zonelor cu risc de expunere la țânțari. De asemenea, este recomandată utilizarea substanțelor repelente împotriva țânțarilor. 

Categorii: Știri
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