De vorbă cu medicul, emisiune prezentată de Consuela Bălașa, din 1 septembrie, în grila Medika TV

Începând cu 1 septembrie, Medika TV introduce in grila de programe emisiunea De vorbă cu medicul, o nouă emisiune medicală în direct, prezentată de Consuela Bălașa, difuzată de luni până joi, de la ora 16:00.

Alege să fii sănătos!, este îndemnul realizatoarei, iar emisiunea propune un format dinamic și interactiv, construit în jurul dialogului dintre medici, specialiști și telespectatori. De vorbă cu medicul își propune să aducă informația medicală mai aproape de oameni, într-un limbaj clar, accesibil și ușor de înțeles. Fiecare ediție va aborda teme de interes pentru sănătate, de la prevenție și diagnostic precoce, până la tratamente moderne, recuperare și stil de viață sănătos.

Unul dintre elementele distinctive ale emisiunii este abordarea multidisciplinară a temelor medicale.

În platou poate fi prezent un singur medic, pentru o discuție aprofundată, sau pot fi invitați doi specialiști din domenii diferite, care analizează aceeași patologie din perspective complementare.

De exemplu, un cardiolog și un endocrinolog pot explica împreună legătura dintre obezitate, diabet și bolile cardiovasculare, oferind telespectatorilor o imagine mai completă asupra problemei și asupra modului în care diferitele afecțiuni se influențează reciproc. legătura sa cu domeniul sănătății.

„Îmi doream să vin la Medika TV. Știu că aici nu este un public întâmplător, ci unul care vine pentru informație medicală, pentru medici buni și pentru răspunsuri clare. Sunt un jurnalist pasionat de medicină și, poate deloc întâmplător, sunt kinetoterapeut la bază, chiar dacă, de 10 ani, drumul meu profesional a fost în televiziune și jurnalism. Am rămas însă aproape de zona sănătății și a mișcării și prin activitatea mea de profesor de înot pentru copii. De-a lungul anilor, mi-am dorit să îi aduc în atenția publicului pe cei mai buni dintre cei care au depus Jurământul lui Hipocrate și să îi ajut să vorbească despre medicină pe înțelesul tuturor. Prin emisiunea De vorbă cu medicul vreau să le oferim oamenilor informații în care pot avea încredere, să vorbim mai mult despre prevenție, să demontăm mituri și, mai ales, să le dăm posibilitatea să întrebe direct medicii atunci când ceva îi preocupă. Simt că această emisiune și-a găsit locul potrivit la Medika TV, un loc în care sănătatea românilor este în centrul atenției”, spune Consuela Bălașa.

Publicul devine parte activă a emisiunii. Telespectatorii pot suna în direct, pot adresa întrebări medicilor invitați și pot primi răspunsuri și explicații medicale pe înțelesul lor. Interacțiunea în timp real transformă fiecare ediție într-un dialog și permite aducerea în discuție a unor întrebări și situații cu care oamenii se confruntă în viața de zi cu zi.

La finalul emisiunii, medicul invitat intră în provocarea „Demontăm mituri”. Adevăr sau fals? Medicii clarifică mituri, informații virale și idei greșite despre sănătate, oferind publicului informații validate de specialiști.

De vorbă cu medicul începe din 1 septembrie, de luni până joi, de la ora 16:00, la Medika TV. Alege să fii sănătos!