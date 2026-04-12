Avertismentul medicului Radu Țincu: Nu trebuie să mâncăm la masa de Paşte în două ore cât în două zile

Medicul primar ATI Radu Țincu a atras atenția cu privire la execesele pe care le facem la masa de Paște. În interviul realizat de jurnalista Medika TV Eugenia Foarfecă, specialistul a explicat faptul că este important să mâncăm cumpătat și să nu consumăm alcool peste măsură.

„ În primul rând, nu trebuie să mâncăm la masa de Paşte în două ore cât ar trebui să mâncăm în două zile. În al doilea rând, dacă au ţinut post, asta înseamnă o perioadă de 6 săptămâni fără proteine animale, lucrul acesta duce la o scădere a secreţiilor digestive, în enzimele implicate în metabolizarea lipidelor, proteinelor, fapt care poate să conducă la apariţia unor tulburări gastro-intestinale, de aceea cel mai important lucru cred că este ca, atunci când reintroducem alimentele de origine animală, să fie introduse progresiv pentru că altfel tubul digestiv nu reuşeşte să-şi regleze secreţiile de enzime, vorbim aici de enzimele biliare, de enzimele pancreatice, şi atunci pot să apară tulburări gastro-intestinale: balonare, greaţă, vărsături, dureri abdominale sau chiar scaune diareice, prin această incapacitate a organismului de a metaboliza aceste principii alimentare” susține medicul Radu Țincu.

Totodată, specialistul ne recomandă să fim atenți și cu privire la consumul de alcool.

„ Al doilea element este legat de consumul de alcool. De obicei, oamenii consumă cantităţi mari de alcool în această perioadă festivă, fără să ia în calcul faptul că alcoolul este o substanţă toxică, ea generează metaboliţi toxici, care creează o serie întreagă de efecte asupra organismului, pornind de la inflamaţie digestivă, inflamaţie sistemică şi mergând până la apariţia disfuncţiei hepatice” mai spune medicul Radu Țincu.

Puteți citi interviul realizat de Eugenia Foarfecă pentru News.ro aici.