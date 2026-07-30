Importanța efectuării exercițiilor de recuperare medicală VIDEO

Exercițiile de recuperare medicală joacă un rol semnificativ în redarea funcțiilor organismului, mai ales dacă ele sunt recomandate copiilor.

„Recuperarea medicală pediatrică este un cumul de metode și manevre, exerciții, adaptate fiecărei vârste în parte, de la bebeluși, sugari, copii și adolescenți. Diferența dintre dintre lucrul cu copiii și cel cu adulții este că un copil nu este un adult în miniatură. Așa că trebuie să se adapteze programul terapeutic în funcție de nevoile copilului, de vârstă, de diagnostic, de stadiul problemelor” explică GEORGIANA TUDORAN, kinetoterapeut pediatru și osteopat, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Exercițiile de recuperare medicală nu sunt recomandate întâmplător. Rolul lor este de a reda funcționalitatea organismului și de a îndepărta durerea.

„Scopul recuperării este de a reda organismului funcționalitatea, nu doar să nu mai existe durere” mai spune GEORGIANA TUDORAN, kinetoterapeut pediatru și osteopat, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.