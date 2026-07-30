Sfaturi de la specialiști pentru îngrijirea picioarelor VIDEO

Temperaturile de afară afectează nu doar pielea tenului, ci și pe cea de la nivelul picioarelor. Cea mai expusă zonă este cea a călcâielor. Astfel, pielea de la nivelul călcâielor se poate deshidrata, iar deshidratarea provoacă apariția crăpăturilor.

Crăpăturile de la nivelul călcâielor sunt o problemă serioase, pentru că aceste leziuni reprezintă o poartă de intrare pentru bacterii, provocând, ulterior, suprainfectare.

„Pielea de la nivelul călcâielor se deshidratează și încep să apară acele crăpături pe care dacă nu le tratăm și nu avem grijă de ele, pot predispune la infecții. Sunt ca niște porți de intrare. Sunt dureroase și se pot suprainfecta. Bariera cutanată este modificată„ susține dr. SARAH ABDULLAH, medic dermatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Cum se realizează îngrijirea picioarelor?

Specialiștii ne recomandă să avem grijă de pielea picioarelor, în special de cea din zona călcâielor, mai ales din punct de vedere al hidratării. Hidratarea reprezintă principalul mijloc prin care putem preveni apariția crăpăturilor de la nivelul călcâielor.

„Misiunea noastră este să menținem această barieră cutanată. Dacă s-a întâmplat să se altereze, să o reparăm. Ca prim pas importantă este hidratarea și, în același timp, este și unicul pas care ne poate proteja” susține dr. SARAH ABDULLAH, medic dermatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Ureea și acidul hialuronic, ingredientele potrivite

Medicii specialiști recomandă produsele ce au ca ingrediente active ureea și acidul hialuronic. Aceste substanțe au rolul de a hidrata pielea călcâielor și, în același timp, conferă și senzația e emoliere.

„Ca și ingrediente, produsele pe bază de uree sunt foarte bune. Ureea este un ingredient foarte important. Pentru că poate fi hidratantă și cheratolitică. În afară de uree, ar fi bine să combinăm și cu acid hialuronic, glicerină sau uleiuri care emoliază pielea” mai spune dr. SARAH ABDULLAH, medic dermatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.