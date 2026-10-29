Boala cronică de rinichi, o consecință a celor mai cunoscute afecțiuni cronice VIDEO

Bolile cronice, precum diabetul sau hipertensiunea arterială, pot provoca problemele la nivelul organelor vitale. Astfel, boala cronică de rinichi este considerată o consecință a acestor afecțiuni.

„Este foarte important să cunoaștem aspectele legate de boala cronică de rinichi. Este o boală pe care se pune puțin accent, prin comparație cu diabetul sau bolile cardiovasculare. Boala cronică de rinichi apare des ca o consecință a diabetului și hipertensiunii arteriale, a diverselor boli autoimune inflamatorii”, a explicat dr. ALWINA STAN, medic primar medicină internă si nefrologie Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Statistic, incidența bolii cronice de rinichi începe să fie tot mai mare.

„Ultimele studii arată că pe parcursul vieții, cel puțin o persoană din 10 poate ajunge să aibă boală cronică de rinichi”, mai spune dr. ALWINA STAN, medic primar medicină internă si nefrologie Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.