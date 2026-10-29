Bolile oncologice ale colonului și rectului. Există diferențe între ele? Ce spun medicii VIDEO

Cancerul de colon și cel de rect au fost denumite de forumurile medicale cancer colorectal. Afecțiunile oncologice diagnosticate în cazul acestor două segmente ale tubului digestiv inferior nu sunt diferite. Ceea ce diferă însă este modalitatea prin care cancerul de colon și cel de rect se tratează.

„Nu este o diferență între cancerul de colon și cel de rect. De aceea, în ghiduri apare denumirea de cancer colorectal. Diferențierea constă însă în privința tratamentului. Cancerul de colon se operează per primam. În cazul cancerului de rect combină mai multe tipuri de tratament și nu prima dată se intervine chirurgical”, susține dr. SORIN ALDOESCU, medic primar chirurgie generală – Spitalul Nord, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

În cazul ambelor forme de cancer, factorii de risc sunt aceiași.

„În privința factorii de risc, stilul de viață este cel care contează. Acești factori de risc fac parte din viața noastră de zi cu zi. Vârsta, de exemplu, este un factor de risc. Timpul nu poate fi oprit”, mai spune dr. SORIN ALDOESCU, medic primar chirurgie generală – Spitalul Nord, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.