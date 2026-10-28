Prea mult efort fizic este bun pentru inimă? Ce spun specialiștii VIDEO

Inima este învățată să se adapteze la efortul fizic pe care îl facem. Important este ca ritmul exercițiilor să fie constant și să facă parte din stilul nostru de viață zilnic.

„Inima se adaptează la sport. Este primul lucru pe care trebuie să-l spunem. Dacă noi începem un sport de performanță din copilărie, este foarte important să fim controlați din punct de vedere cardiologic. Am văzut multe probleme care s-au întâmplat, în care sportivii cad pe teren. Această adaptare poate fi bună pentru unii, iar pentru alții nu”, susține col. dr. Alice Munteanu, medic primar cardiolog, medic primar medicină internă, doctor în medicină, șefa Centrului de Boli Cardiovasculare – Spitalul Universitar de Urgență Militar Central din București „Dr. Carol Davila”, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Prin procesul de adaptare la efort, inima suferă anumite transformări fiziologice în sensul că-și îngroașă pereții.

„Adaptarea organismului la sport intensiv se face prin îngroșarea pereților inimii. Acești pereți se îngroașă, dar nu mai mult decât trebuie. Totuși, activitatea fizică este importantă și pentru noi, nu doar pentru sportivii de performanță. Activitatea fizică reglează inclusiv tensiunea arterială”, mai spune col. dr. Alice Munteanu, medic primar cardiolog, medic primar medicină internă, doctor în medicină, șefa Centrului de Boli Cardiovasculare – Spitalul Universitar de Urgență Militar Central din București „Dr. Carol Davila”, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.