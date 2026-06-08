Bolile asociate călătoriilor, tratate la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” București

În România nu mai există malarie de mai bine de 30 de ani, însă lunar apar 5-6 cazuri noi. Aceste îmbolnăviri sunt importate din țările cu incidență mare pe care românii le vizitează. Toți acești pacienți primesc îngrijiri medicale la Spitalul de Boli Infecțioase și Tropicale „Victor Babeș” din București.

„Pe lună, cred că avem 5-6 cazuri pe lună cel puţin de malarie care vin. Şi partea mai frumoasă a lucrurilor este că pe lângă faptul că colegii noştri din ţară, de la alte spitale de boli infecţioase, de multe ori ne transferă aceşti pacienţi, chiar cu elicopterul, pentru că sunt cazuri de astea care au câteva zile de evoluţie. Foarte mulţi dintre pacienţi deja ne ştiu şi de multe ori se autoadresează, adică vin direct”, susține dr. Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase și Tropicale „Victor Babeș” din București.

Nu puține au fost cazurile în care pacienții au venit direct de la aeroport să ceară sprijin medical în cadrul spitalului.

„Sunt unii care vin direct de la aeroportul Otopeni, adică asta este şi spaima noastră acum apropo de Ebola, dar sunt pacienţi care ştiu spitalul, ştiu de existenţa noastră, ori ne-au mai şi vizitat, ca şi profilaxie preexpunere, deci ştiu de noi şi ştiu că ei vin la noi”, a declarat Simin – Aysel Florescu.