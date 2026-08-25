Bolnavii oncologici îl contrazic pe șeful CNAS cu privire la criza citostaticelor: „Ne-am săturat de minciuni”

Bolnavii de cancer au reacționat față de declarațiile medicului Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Sănătate, care a precizat faptul că există suficiente medicamente citostatice. Pacienții susțin că ceea ce a declarat președintele CNAS contravine realității.

„Am verificat cu Ministerul Sănătății, există stocuri de citostatice, totul este în regulă. Sigur, există anumite deficiențe de producție pentru anumite medicamente. 50% din cauzele discontinuității de medicamente în Uniunea Europeană sunt cauzate de dificultăți de producție pe care unii furnizori le au într-un moment sau altul. Dar există o soluție, ea nu este la Casa de Asigurări de Sănătate, Casa plătește, dar există o soluție la Ministerul Sănătății, există importuri de urgență în situațiile punctuale” a declarat, la Digi24, președintele CNAS, Horațiu Moldovan.

Replica la această declarație a venit din partea Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer. Cezar Irimia, președintele FABC, susține, potrivit sursei citate, faptul că Moldovan este „ori dezinformat, ori rău intenționat”.

„Noi, pacienții, ne-am săturat de minciună, de ipocrizie, de cinism și în acest moment vreau să-l informez pe președintele Casei Naționale că lipsesc medicamente și, la un moment dat, vom strânge informațiile din toată țara din cadrul asociațiilor noastre și vom da o situație” a adăugat Cezar Irimia.