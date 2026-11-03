Burnout sau oboseală? Cum le diferențiem VIDEO

FacebookEmailWhatsApp

Specialiștii susțin că, de foarte multe ori, termenul burnout este confundat cu oboseala. Între cele două stări există însă diferențe semnificative, explică psihoterapueții.

 „Din punctul meu de vedere, este greșit să punem semnul egal între burnout și oboseală sau depresie și tristețe. Este important să distingem contextul în care apare oboseala. Deși burnout-ul poate să fie resimțit ca o epuizare, vine însoțit și de alte lucruri. Este vorba despre cinism, de distanțare mentală față de colegii pe care îi ai. Vine însoțit de o ineficiență  profesională”, susține LAVINIA TÂNCULESCU POPA, psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.

 După un concediu, spun specialiștii, oboseala trece. În cazul unui burnout, reacțiile persistă.

 „După un concediu este posibil să-ți revii din oboseală. Însă, din burnout nu-ți revii așa de ușor”, mai spune LAVINIA TÂNCULESCU POPA, psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.

Categorii: Exclusiv, Video
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Dovleac, struguri, prune și nuci. Cum putem introduce fructele și legumele de toamnă în alimentație și ce beneficii au. Ramona Popescu, dietetician: „Recomandarea mea este să profităm de bogăția lor” EXCLUSIV
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro