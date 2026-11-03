Burnout sau oboseală? Cum le diferențiem VIDEO

Specialiștii susțin că, de foarte multe ori, termenul burnout este confundat cu oboseala. Între cele două stări există însă diferențe semnificative, explică psihoterapueții.

„Din punctul meu de vedere, este greșit să punem semnul egal între burnout și oboseală sau depresie și tristețe. Este important să distingem contextul în care apare oboseala. Deși burnout-ul poate să fie resimțit ca o epuizare, vine însoțit și de alte lucruri. Este vorba despre cinism, de distanțare mentală față de colegii pe care îi ai. Vine însoțit de o ineficiență profesională”, susține LAVINIA TÂNCULESCU POPA, psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.