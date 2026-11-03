E-urile, un risc pentru sănătate sau nu? Ce spun specialiștii VIDEO

Fără doar și poate consumăm alimente care conțin aditivi alimentari cunoscuți sub numele de „E-uri”. Tot mai multe studii vorbesc despre faptul că acești aditivi sunt periculoși pentru sănătate. În realitate, spun specialiștii, consumatorii trebuie să analizeze foarte bine informațiile cu privire la acești aditivi pentru a avea o imagine de ansamblu cu privire la impactul pe care îl au asupra sănătății.

„Ce sunt E-urile? Sunt niște substanțe chimice care nu aduc beneficii nutriționale, ci tehnologice. Ne ajută să păstrăm alimentele, să fie mai aspectuoase, să le conservăm mai bine. De ce apar și dispar E-uri? Sunt două aspecte. În primul rând, știința avansează și cel mai bun exemplu este oxidul de titan. Pe care l-am folosit în guma de mestecat și în diferite forme de bomboane. Între timp, s-a demonstrat că nu e deloc sănătos. În 2022, a fost exclus de pe lista de E-uri admise în UE. Trebuie să mai vorbim și despre alte aspecte. Cu ani în urmă, se folosea steviolul. A fost bun o perioadă, dar a apărut aspartamul. A fost în momentul respectiv o noutate absolută, a fost dovedit că era economic. După ce interesul a scăzut, s-a văzut nu mai este așa de bun. Au apărut studii care spun că e cancerigen, care spun că ne poate îngrășa. Și s-a pus problema scoaterii de pe listaaditivilor permiși. De ce? Pentru că a revenit steviolul”, susține dr. ing. ALEXANDRU CÎRÎC, director Institut de Cercetări Alimentare, invitat în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Totuși, specialiștii recomandă să fim atenți cu privire la informațiile apărute referitoare la acești aditivi. Este necesar să cunoaștem toate aspectele cu privire la impactul lor asupra sănătății.

„O parte din acești aditivi, mai ales cei apropiați de ceva naturali, ține și de partea de lobby și interese. Trebuie să privim aceste informații cu atenție și să le analizăm din mai multe surse”, mai spune dr. ing. ALEXANDRU CÎRÎC, director Institut de Cercetări Alimentare, invitat în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.