Durerea brusca și intensă, principalul semn al problemelor provocate de pietrele la rinichi VIDEO

Pietrele la rinichi sunt o problemă medicală serioasă care trebuie tratată de urgență. Principalul simptom al acestei afecțiuni este reprezentat de apariția unei dureri bruște în zona spatelui.

„Colica este caracterizată prin apariția unei dureri bruște, de intensitate mare. Ea apare în zona spatelui. Este însoțită de multe ori de greață și vărsături, iar pacientul este un pacient neliniștit. Nu găsește o poziție în care să nu-l mai doară. Totul din cauza mecanismului de formare a colicii”, susține dr. CLAUDIU CODOIU, medic primar urolog, invitat în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Singurul mod prin care durerea poate să dispară este intervenția medicală. Medicii vor aplica tratamentul necesar scăderii inflamației de la nivelul rinichilor.

„În principal, este o pietricică care blochează, iar în cazul acesta rinichiul se umflă. El doare când se umflă și nu va înceta această durere până când nu se dezumflă. Indiferent cum stăm, până nu se dezumflă va continua să doară”, mai spune dr. CLAUDIU CODOIU, medic primar urolog, invitat în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.