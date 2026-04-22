Camera Deputaților a adoptat legea prin care unele categorii de pacienți sunt exceptați de la neplata primei zile de concediu medical

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Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege cu privire la exceptarea unor categorii de bolnavi de la prevederile referitoare la neplata primei zile de concediu medical. Este vorba despre pacienţii cronici, pacienţii incluşi în programele naţionale de sănătate, pacienţii care beneficiază de spitalizare de zi şi urgenţele medico-chirurgicale.

”Am încercat să corectăm inechitatea generatǎ cu prima zi de concediu medical neplatitǎ, rapid, prin ordonanţă de urgenţă în Guvern. Nu a trecut. Nu am renunţat şi am susţinut proiectul în Parlament. Astăzi s-au votat în Plenul Camerei Deputaţilor excepţiile propuse de Ministerul Sǎnǎtǎţii şi care au fost introduse de colegii parlamentari: prima zi de concediu medical va fi plătită acolo unde nevoia de protecţie este şi mai mare”, anunţă, miercuri, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Sunt exceptaţi de la măsura care a intrat în vigoare la 1 februarie pacienţii cronici, pacienţii incluşi în programele naţionale de sănătate, pacienţii care beneficiază de spitalizare de zi şi urgenţele medico-chirurgicale

Categorii: Exclusiv
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