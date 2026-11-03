Camerele de urgență, sufocate de pacienți care nu reprezintă urgențe. Recomandările medicilor VIDEO

Camerele de gardă ale spitalelor sunt sufocate de pacienți care ar putea primi îngrijiri medicale și în ambulatoriu. Medicii susțin că este nevoie de campanii publice prin care oamenii să înțeleagă în ce situații trebuie să apeleze la medicii de urgență.

„Este o situație extrem de profundă, pentru că înțelegi pacientul care dorește să existe o adresabilitate imediată pe care să o poată accesa din punct de vedere medical. Dar, oamenii nu înțeleg că nu se întâmplă nici în țări vestice, unde ca să ajungi la un specialist aștepți mult și bine. De exemplu, pentru o operație funcțională nazală poți să aștepți și doi ani. Cum e cazul Angliei”, susține prof. univ. dr. RĂZVAN HAINĂROȘIE,, președintele Societății de ORL și chirurgie cervico-facială, medic primar ORL la, Institutul de Fonoaudiologie și Chirugie Funcțională ORL – “Prof. Dr. Dorin Hociotă”, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Campaniile publice prin care să fie transmise informații cu privire la situațiile în care există o urgență și o non urgență ar putea fi o soluție pentru a scădea numărul pacienților care nu au nevoie urgentă de medici.

„Medicina de familie ne ajută mult, dar și colegii noștri sunt sufocați de numărul mare de pacienți. Educația contează însă mult mai mult. Nu vreau să se înțeleagă că românii nu sunt educați, iar alții sunt. Chiar și în Anglia, NHS-ul a făcut campanii publice prin care pacienții au fost învățați să înțeleagă care este urgența medicală și ce înseamnă”, mai spune prof. univ. dr. RĂZVAN HAINĂROȘIE,, președintele Societății de ORL și chirurgie cervico-facială, medic primar ORL la, Institutul de Fonoaudiologie și Chirugie Funcțională ORL – “Prof. Dr. Dorin Hociotă”, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.