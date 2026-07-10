Cauze ale durerilor vaginale în timpul actului sexual VIDEO

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Durerile vaginale în tipul actului sexual pot avea cauze multiple. De la perioada de debut a menopauzei și până la anumite infecții ginecologice, durerile vaginale trebuie monitorizate pentru a evita cronicizarea problemelor.

„Uscăciunea vaginală poate să aibă anumite cauze, precum dezechilibre hormonale sau factori emoționali. O pregătire insuficientă a vaginului, perioada postpartum„ susține dr. ALEXANDRA CONSTANTIN-MARINO COZLEA, medic specialist obstetrică-ginecologie, certificare în estetică ginecologică și rejuvenare vulvo-vaginală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

De asemenea, un factor semnificativ al durerilor vaginale în timpul actului sexual sunt bolile cu transmitere sexuală.

„De foarte multe ori, candidoza sau alte infecții cu transmitere sexuală creează disconfort în momentul contactului sexual. De asemenea, infecțiile urinare pot crea disconfort în momentul contactului sexual” susține dr. ALEXANDRA CONSTANTIN-MARINO COZLEA, medic specialist obstetrică-ginecologie, certificare în estetică ginecologică și rejuvenare vulvo-vaginală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Categorii: Exclusiv, Video
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