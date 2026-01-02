Cauzele sociale ale infertilității, mit sau realitate? VIDEO

Dincolo de problemele medicale, infertilitatea poate avea și cauze sociale sau economice. Medicii explică faptul că foarte multe cupluri sunt focusate pe carieră și obținerea unei stabilități economice, astfel că se pot confrunta cu infertilitatea având în vedere că aleg să devină părinți după vârsta de 30 de ani.

„Incidența infertilității este în creștere. De ce? Pentru că tot mai multe cupluri aleg să amâne momentul conceperii unui copil din diferite motive, de cele mai multe ori sociale și economice” spune dr. Mirona Furtună, medic primar obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Presiunea socială pe care tinerii de astăzi o resimt își face simțită prezența și asupra deciderii momentului de a aduce pe lume un copil.

„Suntem o generație de viitori părinți cu aspirații înalte, credem că trebuie să investim mult în copiii noștri, iar de multe ori lucrul acesta se întâmplă după 30 de ani și când depășim 35 de ani” mai spune dr. Mirona Furtună, medic primar obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.