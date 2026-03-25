Ce este sindromul Marfan și cum se manifestă VIDEO

Sindromul Marfan este o boală genetică ce afectează majoritatea organelor corpului. Ea se manifestă prin faptul că, din cauza modificărilor osoase, pacienții sunt foarte înalți, boala manifestându-se prin alungirea picioarelor și a brațelor.

De cele mai multe ori, această alungire nu este uniformă, iar pacienții care suferă de acest sindrom sunt afectați și psihologic pentru că se simt marginalizați și excluși de cei din jurul lor.

„Este o boală genetică care se manifestă foarte divers. De la afectare oculară, unde dă miopie, subluxație de cristalin, până la modificări osoase foarte importante. Acești bolnavi au specific faptul că sunt foarte înalți. Ea se caracterizează prin alungirea extremităților. Au degete lungi, brațe lungi, picioare lungi. Din nefericire, nu sunt tot timpul dezvoltate armonios aceste oase” explică dr. Călin Popa, medic primar chirurgie cardiovasculară supraspecializat în chirurgia anevrismelor aortice, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Mai mult decât atât, sindromul Marfan afectează și vasele mari de sânge. Din cauza bolii, acestea se dilată excesiv, riscând să se rupă.

„Această boală provoacă și dilatarea arterelor mari, așa cum este aorta, dilatări care pot duce la rupturi și accidente vasculare grave” mai spune dr. Călin Popa, medic primar chirurgie cardiovasculară supraspecializat în chirurgia anevrismelor aortice, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.