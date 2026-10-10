Amestecul substanțelor interzise și riscurile majore pentru sănătate VIDEO

Astăzi, consumatorii de substanțe interzise nu se limitează doar la o singură substanță. În rândul acestora, la mare căutare, sunt amestecurile. Aceste cocktailuri sunt un real pericol pentru sănătatea consumatorilor, avertizează medicii.

„Dau dependență foarte repede pentru că sunt substanțe cu potență foarte mare pe care corpul nostru nu poate să o ducă. Sinapsele sunt asaltate și nu știu ce să facă. De multe ori pacienții prezintă convulse, ulterior intră în comă”, susține dr. LIVIU LOVIN, medic specialist toxicolog – Sp. Floreasca, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Având în vedere că faptul că vorbim despre un amestec de substanțe și efectele lor vor fi diferite pentru organismul celor care le consumă.

„Dinamica substanțelor este diferită. Avem întâi efectul celor stimulate, iar în urma administrării lor pacientul face convulsii, este foarte agitat. Ele se elimină…Urmează efectul substanțelor depresoare. Pacientul trebuie să rămână în Terapie Intensivă, trebuie să fie supravegheat, pentru că oricând starea lui se poate degrada”, adaugă dr. LIVIU LOVIN, medic specialist toxicolog – Sp. Floreasca, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.