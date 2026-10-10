Impactul psihologic al noilor forme de comunicare VIDEO

Deși avem la îndemână numeroase mijloace prin care putem comunica unii cu ceilalți, în realitate, felul în care utilizăm astăzi cuvintele nu reprezintă o comunicare. Experții spun că „doar vorbim”, „aruncăm cuvintele”, fără comunica eficient și fără a transmite informații clare.

Plecând de la aceste argumente, specialiștii în comunicare explică apariția discursului urii și a contradicțiilor care apar în comunicarea pe rețelele sociale.

„Este ușor de explicat paradoxul în care suntem astăzi. Noi nu comunicăm, vorbim. Vorbim, aruncăm cu vorbele, folosim ideii date de-a gata. Facem un fel de talmeș-balmeș sau un joc puzzle. Potrivim ideile auzite de la alții, ne formăm o imagine ce pare completă și credem că știm. Și începem să dăm lecții altora. Și dacă unul vede lucrurile altfel, îl etichetăm și îl respingem. De multe ori foarte urât. Ați văzut cât discurs al urii există pe rețelele sociale”, a explicat prof. univ. dr. DUMITRU BORȚUN, expert în comunicare, invitat în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.

Expertul în comunicare Dumitru Borțul a adăugat faptul că modul în care discutăm astăzi nu reprezintă o comunicare reală. Nu exprimăm cuvinte astfel încât să fim înțeleși de ceilalți.

„Acest comportament vine din faptul că noi, de fapt, nici nu gândim în vederea comunicării, în vederea realizării unei comuniuni. Nici nu ne exprimăm ca să ne înțeleagă celălalt. Asta înseamnă că nu comunicăm. Dacă am comunica cu adevărat, ne-am înțelege. Comunicarea reală înseamnă a transmite nu doar informații, ci și sentimente, valori și atitudini”, a adăugat prof. univ. dr. DUMITRU BORȚUN, expert în comunicare, invitat în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.