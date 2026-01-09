Ce înseamnă medicina stilului de viață și la ce ne ajută VIDEO

Medicina stilului de viață se referă la acele mijloace de prevenție la care trebuie să apelăm astfel încât fie prevenim apariția unei boli, fie prevenim complicațiile unei afecțiuni pe care am diagnosticat-o.

„Medicina stilului de viață este o prevenție secundară. Prevenția primară am grijă să nu se întâmple nimic niciodată, dar prevenția secundară este că odată ce au părut bolile, mai ales după 40 de ani, facem în așa fel încât să nu complicăm afecțiunile” spune dr. Maria Marcvart, medic primar medicină internă, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Rolul medicinei preventive secundare sau a medicinei stilului de viață este foarte important pentru îmbunătățirea calității vieții.

„Medicina preventivă secundară ne ajută în acest sens foarte mult” mai spune dr. Maria Marcvart, medic primar medicină internă, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.