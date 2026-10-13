Uscăciunea vaginală, un simptom normal sau nu? Ce spun medicii VIDEO

Perioada menopauzei aduce numeroase modificări în organismul femeilor. Cel mai des întâlnit dintre acestea este uscăciunea vaginală. Chiar dacă transformările provocate de menopauză sunt firești, acest simptom este unul care ar trebui să le aducă pe femei în cabinetul medicului ginecolog.

„Uscăciunea vaginală nu este normală în niciun context. Nu trebuie să o suportăm. Nu mai suntem în zilele în care nu există soluții pentru această problemă. Cu cât ne adresăm mai repede medicului, cu atât specialistul poate ajuta pacienta. Astfel, țesuturile nu-și vor pierde elasticitatea, grosimea, vascularizația, lubrifierea”, susține dr. Cristiana Odukoya, medic specialist obstetrică-ginecologie, infertilitate și reproducere umană asistată la SPHERA Clinic, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Uscăciunea vaginală, spun specialiștii, nu este doar un simptom al menopauzei. Faptul că apare înseamnă că în corpul femeii se produc și alte dezechilibre care trebuie investigate de specialiști.

„Totuși, trebuie să facem diferența între frecvent și normal. Într-adevăr, uscăciunea vaginală este atât de frecventă la menopauză, încât una din două femei suferă de această problemă. Ea nu este normală și nu întotdeauna este cauzată doar de menopauză. Uneori uscăciunea vaginală este asociată și cu alte patologii”, a explicat și dr. Ana-Maria Mihai, medic specialist obstetrică-gincologie, competențe în colonoscopie, histeroscopie, ultrasonogragie – SPHERA Clinic, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.