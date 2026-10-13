Tumorile rectale joase și implicațiile pentru îmbunătățirea calității vieții pacienților VIDEO

Abordarea terapeutică în cazul tumorilor rectale joase presupune o atenție deosebită din partea echipei medicale care tratează pacienții cu astfel de probleme medicale.

„Tumorile rectale sunt dificile, dar cele joase într-adevăr au mai multe implicații. Pe de o parte, din perspectiva posibilității tehnice de a fi extirpate, pe de altă parte, sunt implicații foarte importante în perspectiva reconstruirii, refacerii tranzitului intestinal care poate fi cel natural, printr-o anastomoză, sau poate fi printr-o colostomă”, susține dr. Marius Zamfir, medic primar chirurgie general și oncologică – Spitalul MONZA, invitat în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Din fericire, nu în toate cazurile de tumori rectale joase este nevoie de colostomă. Depinde foarte mult de momentul în care formațiunea tumorală este descoperită.

„Nu orice tumoră rectală se termină cu colostomă. Depinde de momentul diagnosticului, de răspunsul la tratamentul ajutător efectuat înainte de operație”, mai spune dr. Marius Zamfir, medic primar chirurgie general și oncologică – Spitalul MONZA, invitat în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.