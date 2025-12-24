Ce să mâncăm pentru a nu ajunge la Urgențe de sărbători. Dr. Andra Balcangiu – Stroescu: „Evităm combinațiile între carne grasă, alcool și prăjeală”

În perioada sărbătorilor, din cauza exceselor alimentare, camerele de gardă ale spitalelor sunt asaltate de oamenii care au mâncat prea mult. Pentru a evita mersul la Urgență după masa de Crăciun, medicul diabetolog Andra Balcangiu – Stroescu a explicat într-un interviu acordat jurnalistei Medika TV, Eugenia Foarfecă, ce și cât trebuie să mâncăm de sărbători.

„Ar trebui să ne reamintim că în perioada postului organismul nostru a fost adaptat la alimente uşoare, mai puţine grăsimi animale şi proteine. Ar trebui ca în momentul în care reluăm alimentaţia în care este inclus şi produsul pe bază de proteină animală să facem o trecere treptată. Nu este recomandat să facem o trecere bruscă de la perioada postului la o perioadă încărcată de alimente grase, carne roşie, sosuri grele, această trecere bruscă ar putea să suprasolicite digestia” recomandă dr. Andra Balcangiu Stroescu.

Cum arată farfuria corectă?

Farfuria corectă pentru masa de sărbători înseamnă să nu combinăm carnea grasă, părjelile alcoolul și pâinea albă.

„Ar trebui să ştim că nu este corect şi ar trebui să evităm combinaţia între carnea grasă, prăjeala şi alcoolul sau să ne gândim să mâncăm sarmalele tradiţionale care să şi fie bogate în grăsime împreună cu pâinea albă, cu carne, cu cartofi şi desert la aceeaşi masă, sau la aperitiv să alegem mezeluri, afumături, brânzeturi grase, sărate, murături şi dulciurile dimineaţa imediat cum ne trezim” mai spune medicul Andra Balcangiu Stroescu.

