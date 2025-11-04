Centrul Medical „Dr. Furtună Dan”, la Maratonul Medika TV

Medika TV, singura televiziune medicală din România, organizează pe 6 noiembrie, de la ora 10,00, un maraton televizat dedicat celor mai noi tendințe în estetică și înfrumusețare. Printre invitații care vor oferi informații relevante telespectatorilor se numără și specialiștii Centrului Medical „Dr. Furtună Dan”.

Centrul Medical Dr. Furtună Dan este o rețea de clinici medicale din București care oferă servicii complete de diagnostic și tratament pentru 24 de specialități medicale, investigații de imagistică (CT, RMN, DXA), endoscopie, ecografie și analize de laborator. Totodată, din rețea face parte și Centrul de Pneumologie și Somnologie Dr. Furtună Dan, specializat în diagnosticul și managementul bolilor respiratorii și al tulburărilor de somn.

Cu o echipă de medici cu experiență și expertiză multidisciplinară, clinica promovează o abordare medicală integrată, centrată pe pacient — de la consultații și investigații, până la monitorizare și prevenție.

Valorile care definesc Centrul Medical Dr. Furtună Dan sunt:

Respectul pentru pacient – fiecare persoană este tratată cu empatie, discreție și grijă autentică;

Expertiza construită în practică – deciziile medicale sunt bazate pe experiență clinică reală și pe cele mai noi standarde din domeniu;

Serviciile se adaptează omului, nu invers – printr-o comunicare clară și eficientă cu pacientul, planuri medicale personalizate.

Prin diversitatea specialităților, prin serviciile de imagistică avansată și prin colaborarea între medici din multiple domenii, Centrul Medical Dr. Furtună Dan contribuie la o viziune modernă asupra sănătății – una în care prevenția, echilibrul și încrederea contează la fel de mult ca tratamentul în sine.