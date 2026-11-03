Chirurgia de urgență, specialitatea medicală prin care pacienții sunt tratați în situații critice VIDEO

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Chirurgia de urgență este o ramură a medicinei prin care medicii acordă tratament chirurgical în situații critice. Pentru medici, dar și pentru pacienți, fiecare minut contează pentru a câștiga lupta cu viața.

„Chirurgia de urgență, în țările în care această ramură are tradiție, este diferită de cea programată. Este făcută de oameni diferiți, antrenați pentru a interveni în situații de urgență, așa cum sunt traumatismele”, susține conf. dr. BOGDAN SOCEA, medic primar chirurg, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Timpul este esențial într-o astfel de intervenție, pentru că fiecare secundă care trebuie poate face diferența dintre viață și moarte.

„Timpul începe să curgă din momentul instalării situației de urgență și fiecare moment contează. De aceea trebuie intervenit rapid”, mai spune conf. dr. BOGDAN SOCEA, medic primar chirurg, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Categorii: Exclusiv, Video
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