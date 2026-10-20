Chirurgia estetică poate corecta imperfecțiunile apărute după momentul nașterii VIDEO

Intervenții estetice potrivite
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Imediat după momentul nașterii, corpul femeilor încearcă să revină la formele pe care le-a avut înainte de sarcină. În urma acestui proces, există zone ale corpului unde modificările provocate de perioada de graviditate sunt vizibile.

De cele mai multe ori, în zona sânilor și a abdomenului, după momentul nașterii, poit apărea modificări legate de excesul de piele. Astfel de imperfecțiuni pot fi corectate cu ajutorul intervențiilor estetice.

„O pacientă care a avut o sarcină și corpul s-a modificat, astfel încât nu se mai regăsește la imagina corporală actuală și și-ar dori aspectul fizic de dinaintea sarcinii, trebuie să înțelegem dorința ei. Sunt modificări care apar la nivelul abdomenului și sânilor. Pielea, musculatura, se retractă în lunile de după naștere, dar nu mereu revin la formele de dinaintea sarcinii. Ceea ce le propunem pacientelor sunt intervenții de remodelare, pentru a elimina excesul de piele, dacă el există, să restabilim poziția mușchilor drepți abdominali pe linia mediană”, susține  dr. ADRIANA RADU, medic primar chirurgie plastică și chirurgie reconstructivă, de la SPHERA CLINIC, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu Medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Categorii: Știri, Video
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